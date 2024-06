Mosca, 5 i morti nell’attacco a Sebastopoli, 3 sono bambini

agenzia

Governatore locale, ci sono anche 124 feriti

ROMA, 23 GIU – Sono 5, tra cui tre bambini, le persone rimaste uccise a Sebastopoli, in Crimea, nell’attacco missilistico ucraino, mentre altri cinque bambini sono in terapia intensiva. Lo afferma il governatore della città Mikhail Razvozzhayev, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. A causa dell’attacco “sono rimaste ferite 124 persone: di queste, tre bambini e due adulti sono poi morti. Inoltre, cinque bambini sono in terapia intensiva”, ha detto Razvozzhayev in un commento video pubblicato sul suo canale Telegram.

