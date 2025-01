Mosca, ‘colloqui costruttivi con Jolani a Damasco’

agenzia

Ma la questione delle basi russe richiede 'ulteriori negoziati'

MOSCA, 29 GEN – Sono durati tre ore ieri i colloqui a Damasco tra una delegazione russa e il capo del nuovo governo siriano, Ahmad al Sharaa (Abu Muhammad Jolani). Lo ha detto il vice ministro e inviato speciale russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, che guidava la delegazione. “Nel complesso i colloqui sono stati costruttivi, ma ci rendiamo conto della complessità della situazione”, ha commentato Bogdanov, citato dall’agenzia Interfax, sottolineando che ancora nessun accordo è stato trovato sul mantenimento delle due basi russe in Siria: quella navale di Tartus e quella aerea di Hmeimim. “Niente cambia per ora, la questione richiede ulteriori negoziati”, ha affermato il rappresentante di Mosca.

