Mosca, ‘corpi militari privati Usa nel Kursk’

agenzia

Convocato l'incaricato d'affari dopo reportage giornalisti Usa

MOSCA, 20 AGO – Mosca ha protestato ufficialmente con gli Usa per la presenza di reporter americani nella regione russa di Kursk al seguito delle truppe d’invasione ucraine e per quella che viene denunciata come la partecipazione all’offensiva di “corpi privati militari” statunitensi. Lo afferma il ministero degli Esteri, annunciando di avere convocato l’incaricato d’affari presso l’ambasciata americana in Russia.

