Netanyahu, combattere l’Iran e le sue metastasi

'Raid Yemen dimostra che non c'è luogo dove Israele non arrivi'

TEL AVIV, 20 LUG – “Chiunque desideri vedere un Medio Oriente stabile e sicuro – dovrebbe opporsi all’asse del male iraniano e sostenere la lotta di Israele contro l’Iran e le sue metastasi: sia nello Yemen, sia a Gaza, sia in Libano, ovunque”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu. “Questa operazione – ha aggiunto – ha colpito obiettivi a 1.800 km dai nostri confini. Rende chiaro ai nostri nemici che non esiste luogo in cui non possa arrivare il lungo braccio dello Stato di Israele”.

