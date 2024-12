agenzia

Iniziativa per il progetto 'Da Rua para a Escola'

ROMA, 06 DIC – Nuovo evento di beneficenza della Ruota Internazionale Ong Ets, l’organizzazione no profit impegnata in progetti e attività solidali che stasera alle 18.30 ha organizzato ‘Note di speranza’, in favore del progetto ‘Da Rua para a Escola’ della Comunità dei Missionari Passionisti di Calumbo. L’evento si terrà presso la residenza dell’ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede, Domingos Teixeira De Abreu Fezas Vital.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA