Oms, bene tregua a Gaza per i vaccini ma la pace è la medicina

agenzia

Tedros: 'Urge il cessate il fuoco per proteggere i bambini'

ROMA, 30 AGO – “Una campagna di vaccinazione contro la polio a Gaza dovrebbe iniziare il 1° settembre. Accogliamo con favore l’impegno per le pause umanitarie in aree specifiche e la sospensione degli ordini di evacuazione per l’attuazione della campagna”, ha scritto nel suo account su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che però sottolinea anche come “l’unica medicina duratura è la pace” e “l’unico modo per proteggere completamente tutti i bambini di Gaza è un cessate il fuoco”.

