Ottantadue premi Nobel appoggiano Kamala Harris

agenzia

Lettera aperta: 'Trump è contro il progresso della scienza'

NEW YORK, 24 OTT – Un’ottantina di Premi Nobel americani per la fisica, la chimica, la medicina e l’economia hanno firmato una lettera in appoggio all’elezione di Kamala Harris alla presidenza. “Siamo davanti all’elezione con le piu’ grandi conseguenze sul futuro della scienza e degli Stati Uniti”, hanno avvertito gli 82 Nobel che hanno aderito alla lettera aperta ripresa dal New York Times. I firmatari lodano la Harris per aver capito come “gli enormi aumenti negli standard e nella durata della vita negli ultimi due secoli sono dovuti in larga misura ai progressi nella scienza e nella tecnologia”, mentre Donald Trump, se eletto, “metterebbe in pericolo qualsiasi avanzamento dei nostri standard di vita, rallenterebbe i progressi della scienza e della tecnologia e impedirebbe la nostra risposta al cambiamenti climatico”. Hanno aderito al testo messo a punto dall’economista Joseph Stiglitz, tra gli altri, Gary Ruvkun, David Baker, John Hopfield e Daron Acemoglu, tutti vincitori nelle ultime settimane dei Nobel rispettivamente per la medicina, la chimica, la fisica e l’economia. Stiglitz, professore a Columbia e premio Nobel nel 2001, ha spiegato di esser stato spinto a intraprendere questa iniziativa dagli “enormi tagli nei bilanci della scienza” proposti durante la presidenza Trump e dall’atteggiamento dell’ex presidente che, a suo avviso, è “anti-scienza’ e “anti-universita’”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA