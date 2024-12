Otto giornalisti uccisi in Colombia, Messico e Honduras nel 2024

agenzia

Secondo rapporto di Reporter senza frontiere

BOGOTÀ, 13 DIC – Colombia, Messico e Honduras sono gli unici paesi dell’America Latina in cui sono stati assassinati giornalisti nel 2024. E’ quanto emerge dal rapporto globale di Reporter senza frontiere (Rsf) che riporta l’uccisione di cinque giornalisti in Messico, due in Colombia e uno in Honduras. Nella regione, particolarmente preoccupante la situazione nel Paese nordamericano dove almeno 650 professionisti dell’informazione vivono sotto protezione dello Stato a seguito di minacce da parte delle organizzazioni criminali. “La fatalità in questi casi non può essere usata come giustificazione. I giornalisti non muoiono, vengono uccisi. Non finiscono in prigione, i regimi li rinchiudono. Non scompaiono, vengono rapiti”, ha detto il direttore generale di Rsf, Thibaut Bruttin. In totale, secondo il rapporto di Rsf, quest’anno sono stati assassinati 54 giornalisti in 17 paesi, la maggior parte a Gaza (16) e in Pakistan (7).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA