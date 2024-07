Panama esclude il rimpatrio ‘forzato’ dei migranti

agenzia

Dietrofront del presidente Mulino: 'Non possiamo arrestarli'

PANAMA, 19 LUG – Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha escluso il rimpatrio “forzato” dei migranti che attraversano la giungla del Darién, al confine con la Colombia, nel loro viaggio verso gli Stati Uniti. “Non possiamo arrestarli, non possiamo rimpatriarli con la forza”, ha chiarito il capo dello Stato in una conferenza stampa, smentendo alcune sue dichiarazioni rese in campagna elettorale, quando aveva promesso di “riportare nei loro Paesi di origine” i migranti arrivati ;;a Panama attraverso il Darién e di “chiudere” questa pericolosa rotta migratoria, che nel 2023 è stata utilizzata da oltre mezzo milione di persone. “Non vogliono restare a Panama, vogliono andare negli Stati Uniti, e se questo diventa problematico per noi, in misura maggiore o minore, allora è bene che arrivino là”, ha aggiunto il neo presidente di destra, insediatosi al governo il 1 luglio.

