Papa Francesco sul Venezuela, ‘le dittature finiscono male’

agenzia

Sul volo di rientro per Roma ha chiesto 'dialogo' e 'pace'

CARACAS, 13 SET – Il Papa ha invitato al “dialogo” e alla “pace” in Venezuela e ha aggiunto che “le dittature non servono e finiscono male”, quando gli è stato chiesto quale messaggio invierebbe al paese sudamericano, dopo le presidenziali del 28 luglio scorso che hanno aperto una crisi tuttora in corso. Il Papa lo ha affermato nella conferenza stampa sull’aereo di ritorno dal suo tour in Asia e Oceania. Il Papa ha precisato di non aver seguito la situazione in questi giorni. “Io direi che il governo e la gente facciano di tutto per trovare un cammino di pace”, ha risposto. “Le dittature non servono e finiscono male”, ha aggiunto. Inoltre, ha ribadito il suo appello affinché “facciamo di tutto per trovare una via di pace in Venezuela”. “Non posso dare un’opinione politica perché non conosco i dettagli, ma so che i vescovi si sono espressi”, ha aggiunto Papa Francesco. I vescovi venezuelani hanno chiesto più volte a Maduro di mostrare i risultati elettorali perché “ignorare la sovranità popolare manifestata attraverso il voto è moralmente inaccettabile, poiché si allontana gravemente dalla verità e dalla giustizia”.

