Peskov, ‘Russia non dialoga con Trump sulla pace in Ucraina’

Voci su un presunto piano dell'ex presidente per fine guerra

ROMA, 03 LUG – “La Russia non dialoga con Trump sulle condizioni per raggiungere la pace in Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, secondo Interfax. Fonti vicine all’ex presidente americano hanno riferito a Politico che avrebbe allo studio un piano per porre fine alla guerra in Ucraina da sottoporre a una trattativa con la Russia, includendo uno stop all’ingresso di Kiev nella Nato e l’eventuale cessione di territori ucraini a Mosca.

