Premier Haiti, ‘certo di ‘riprendere il controllo del Paese’

PORT AU PRINCE, 27 GIU – Il primo ministro di Haiti, Garry Conille, ha incontrato a Port au Prince il primo contingente della Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmss), inviato dal Kenya, promettendo che, grazie al loro contributo, “riprenderemo il controllo del Paese, città per città, quartiere per quartiere”. In questo modo, riferisce il quotidiano Gazette Haiti, Conille ha voluto dimostrare la solidarietà e il riconoscimento del suo governo e del popolo haitiano per la Missione multinazionale, che sarà composta a regime da oltre 2.000 uomini di vari Paesi di Africa, Asia e Caraibi. In presenza del capo della delegazione keniana, Monica Juma, il premier ha ribadito la sua ferma volontà e determinazione a fare tutto il possibile, con il sostegno del Mmss, “per ripristinare la pace e la sicurezza ad Haiti”. A conclusione del suo intervento, Conille ha anche “elogiato gli sforzi degli agenti della polizia nazionale haitiana che lottano rischiando la vita per proteggere la popolazione. Ad essi, ha assicurato, “verranno fornite risorse per migliorare le loro capacità operative”. L’arrivo di questo primo contingente di 400 agenti keniani “pone tutta la situazione sotto il segno di un nuovo inizio” per contrastare la criminalità e la violenza delle bande, ha concluso, invitando la popolazione “a dimostrare per il futuro vigilanza, fiducia e pazienza”.

