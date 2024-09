Quattro morti e milioni senza luce per la tempesta Helene in Usa

agenzia

Le vittime si registrano in Georgia e North Carolina

NEW YORK, 27 SET – Almeno quattro persone sono morte e milioni sono rimasti senza elettricità per il passaggio di Helene, la tempesta tropicale che sta proseguendo la sua rotta lungo la costa sud-est degli Stati Uniti dopo aver toccato terra in Florida come uragano di categoria 4. Tra i morti in North Carolina c’è una bambina di quattro anni, vittima di un incidente stradale. In Georgia due persone sono morte a causa di un tornado che si è abbattuto sulla contea di Wheeler.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA