Ripristinato massimo livello d’allerta in alcune zone Los Angels

Dopo il calo delle scorse ore i venti hanno ripreso vigore

ROMA, 15 GEN – Il National Weather Service (NWS) ha ripristinato il livello di allerta più alto per alcune zone di Los Angeles e Ventura, legato alle previste raffiche di vento fino a 80 chilometri orari. Ieri – ricorda Sky News – gli allarmi per una “situazione particolarmente pericolosa” erano stati ritirati a causa di venti inferiori alle attese. Gli avvisi riguardano le aree in cui i roghi stanno ancora divampando, anche se il servizio meteorologico ha affermato che i venti nell’area dell’incendio di Palisades “dovrebbero rimanere al di sotto delle previsioni”. Si prevede che le condizioni inizino a migliorare domani e che i venti diminuiscano, portandosi sotto i 50 km orari.

