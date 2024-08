Robert Kennedy Jr ammette, abbandonò orso morto a Central Park

agenzia

Non era stato lui a ucciderlo, lo aveva trovato

NEW YORK, 04 AGO – Robert F. Kennedy Jr. ha abbandonato un orso morto a Central Park dieci anni fa. Il candidato indipendente lo ha ammesso in un video in cui racconta dell’accaduto all’attrice Roseanne Barr. Kennedy Jr spiega di non aver ucciso l’orso, e di averlo caricato nella sua auto perché pensava di togliergli la pelle. Kennedy ha raccontato di aver trovato l’orso nella Hudson valley, non lontano da New York, e di averlo caricato nella sua auto pensando di portarlo a casa. La giornata però si rivelò più lunga del previsto e Kennedy Jr andò direttamente a cena a New York per prendere subito dopo l’aereo e fare rientro a casa. Non volendo lasciare l’orso morto nella sua auto aveva deciso di lasciarlo vicino a una bicicletta nel grande parco della città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA