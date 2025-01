Sarkozy in tribunale, ‘non troverete un euro di denaro libico’

agenzia

E' accusato di aver preso denaro da Gheddafi in campagna 2007

PARIGI, 09 GEN – “Non troverete mai, mai, un solo euro, ma neppure un centesimo libico, nella mia campagna elettorale”, ha detto oggi l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, prendendo per la prima volta la parola al processo nei suoi confronti cominciato lunedì per i sospetti fondi libici che avrebbero finanziato la sua scalata all’Eliseo nel 2007. “Risponderò a tutte le domande come ho sempre fatto – ha aggiunto l’ex capo dello stato, condannato il mese scorso a 3 anni di detenzione, uno solo da scontare, con il beneficio del braccialetto elettronico, in un altro processo – mi sono preso sempre le mie responsabilità e conto di farlo durante questi quattro mesi” di processo.

