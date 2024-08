Sondaggio Wp, Harris-Trump 49% a 45%

agenzia

Leader dem avanti di tre punti includendo anche candidati terzi

WASHINGTON, 18 AGO – Nuovo sondaggio a favore di Kamala Harris: secondo una rilevazione Washington Post-Abc News-Ipsos. Sul voto nazionale, la candidata presidenziale dem guida 49% a 45% in un duello solo contro Donald Trump, mentre includendo candidati terzi e’ al 47% contro il 44% del tycoon, con Robert F. Kennedy Jr. al 5%. All’inizio di luglio, Trump era al 43%, Biden al 42% e Kennedy al 9%. Dato il margine di errore in questo sondaggio, che verifica solo il sostegno nazionale, il vantaggio di Harris tra gli elettori registrati non è considerato statisticamente significativo.

