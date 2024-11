Tajani, prossimamente a Roma riunione con Kallas sui Balcani

agenzia

'Noi vogliamo la loro adesione anche prima del 2030'

ROMA, 27 NOV – “E’ stato indicato il 2030 come data di adesione per i Paesi dei Balcani occidentali che non fanno ancora parte dell’Ue, ma noi crediamo che si possa fare anche prima”: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ai Med Dialogues di Roma. “Noi abbiamo creato un gruppo di amici dei Balcani. Prossimamente faremo un incontro qui a Roma con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Kaja Kallas a Roma, e la nuova Commissaria per l’allargamento Marta Kos, slovena, per concordare una strategia per far sì che i Balcani occidentali facciano parte dell’Europa. E’ interesse politico, strategico ma anche economico: è interesse delle nostre imprese poter operare in questi Paesi, ma anche delle imprese dei Balcani far parte del mercato europeo. Spetta a noi europei farci vedere operativi, non lasciare spazio ad altri, nei Paesi che vogliono far parte dell’Ue”. “E come dico spesso, dove passano le merci, non passano le armi”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA