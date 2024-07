Tajani, ‘valutiamo sanzioni a Pasdaran ma non chiudere dialogo’

agenzia

Non so quanto sia positivo atteggiamento di definitiva chiusura'

ROMA, 25 LUG – “Sul piano politico, crediamo sia opportuno continuare a inviare messaggi all’Iran, affinché contribuisca alla de-escalation. L’Italia è infatti impegnata a passare segnali di moderazione a tutte le parti, inclusa Teheran, ancora di più sarà necessario farlo con la nuova dirigenza. E’ in ballo l’ipotesi di dare sanzioni ai Pasdaran, stiamo valutando il da farsi, dobbiamo prendere tempo perché chiudere ogni tipo di dialogo non so quanto sia positivo. Non ho una soluzione, stiamo riflettendo sul fatto che si adotti un atteggiamento di definitiva chiusura con l’Iran, ferme restando le condanne”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera ed Esteri e Difesa del Senato.

