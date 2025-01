Trump, i palestinesi vivrebbero meglio in posto non violento

agenzia

Il presidente Usa torna sul trasferimento dei residenti di Gaza

ROMA, 28 GEN – Donald Trump è tornato sulla sua esternazione sul trasferimento dei residenti di Gaza in Giordania ed Egitto, affermando che i palestinesi vivrebbero meglio in un luogo “non associato alla violenza”. “Vorrei che andassero in un’area dove possano vivere senza sconvolgimenti, né rivoluzioni e né violenza”, ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto scrive il Times of Israel.

