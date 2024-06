Trump minaccia, ‘chiuderò il dipartimento dell’Istruzione’

agenzia

'Saranno Stati ad occuparsi dell'educazione dei nostri figli'

WASHINGTON, 22 GIU – Nuova minaccia di Donald Trump nei confronti delle strutture del governo federale. Il candidato repubblicano alla presidenza ha dichiarato, infatti, che se tornerà alla Casa Bianca “chiuderà il Dipartimento dell’Istruzione” e chiederà ai “governi statali di gestire l’apprendimento dei nostri figli”. “Metteremo fine all’istruzione che arriva da Washington e chiuderemo tutti quegli edifici popolati da persone che in molti casi odiano i nostri figli”, ha minacciato il tycoon in un video elettorale. Trump ha ventilato l’idea di eliminare il dipartimento sin dalla sua campagna presidenziale del 2016. Quando era presidente, la sua amministrazione propose di unire i dipartimenti dell’Istruzione e del Lavoro in un’unica agenzia federale come parte di un piano più ampio di ristrutturazione del governo ma la proposta aveva bisogno dell’approvazione del Congresso e non fu mai realizzata. Sono diversi i politici repubblicani che hanno chiesto l’eliminazione del dipartimento dell’Istruzione sin dalla sua istituzione nel 1980, tra i quali Vivek Ramaswamy, il governatore della Florida Ron DeSantis, l’ex vicepresidente Mike Pence.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA