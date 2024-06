Ucraina, l’ecuadoriano Noboa parteciperà al vertice in Svizzera

agenzia

L'Ecuador è membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu

QUITO, 05 GIU – Il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, sarà presente il 15 giugno prossimo alla conferenza internazionale sull’Ucraina che si svolgerà a Losanna, in Svizzera, nell’ambito di un viaggio in Europa che prevede anche una precedente tappa a Madrid. Il capo dello stato, riferisce un comunicato ufficiale, sarà accompagnato nel suo nuovo viaggio in Europa dalla ministra degli Esteri Gabriela Sommerfeld. Da parte sua il segretariato generale della presidenza ha indicato che la partecipazione dell’Ecuador, nella sua attuale funzione di membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, a questo scenario di alto livello “sottolinea l’impegno del Paese per la pace e la sicurezza internazionale e contribuirà a rafforzare gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto”. La Svizzera ha invitato 160 delegazioni nazionali a partecipare al vertice riguardante il conflitto in Ucraina, che il governo di Kiev spera sia una occasione per legittimare il piano di pace del presidente Volodymyr Zelensky. Al momento di annunciarne l’organizzazione, il governo di Berna ha spiegato che gli obiettivi sono: “Fornire una piattaforma di dialogo per una soluzione di pace globale, giusta e duratura in Ucraina, basata sul diritto internazionale e sulla Carta dell’Onu; promuovere la comprensione comune per raggiungere la pace, e definire una tabella di marcia su come coinvolgere entrambe le parti in conflitto in un processo di pace”.

