Una marea rosso-Trump invade New York, anche finto Kim Jong Un

NEW YORK, 27 OTT – Un uomo travestito da Kim Jong Un pronto a farsi le foto con chiunque lo chiedesse, una marea di cappellini rossi ‘Make America Great Again’, e turisti spaesati. Intorno al Madison Square Garden migliaia di sostenitori di Donald Trump hanno atteso ore, sfidando anche le rigide temperature notturne, per entrare nella popolare arena e partecipare al comizio dell’ex presidente. Fra i 20.000 presenti al Madison Square Garden ci sono americani che arrivano da tutto il Paese, anche dalla democratica California. Sono a New York per vedere colui che ritengono “il loro salvatore”. Chi non è riuscito a entrare perché arrivato troppo tardi è rimasto fuori dal Madison Square Garden, mentre altri si sono riversati sulla Quinta Strada, invasa da un fiume di cappellini rossi.

