Wp, ‘Biden valuta nuove sanzioni contro la Russia’

agenzia

L'obiettivo è infliggere un colpo a Putin e rafforzare Trump

NEW YORK, 24 DIC – Joe Biden sta valutando nuove significative sanzioni contro il settore energetico russo nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca nel tentativo di infliggere un duro colpo al presidente Vladimir Putin. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le sanzioni potrebbero anche rafforzare Donald Trump nelle trattative con Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina.

