Xi, tutti aiutino soluzione pacifica sulla crisi Ucraina

agenzia

'Sostegno a tutti gli sforzi utili nel promuovere i colloqui'

PECHINO, 09 SET – La Cina “incoraggia e sostiene tutti gli sforzi utili a favorire la risoluzione pacifica della crisi in Ucraina e continuerà a persistere nel promuovere pace e colloqui con un ruolo costruttivo verso una soluzione politica”. Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino il premier norvegese Jonas Gahr Store, ha detto che “tutte le parti dovrebbero collaborare per creare le condizioni favorevoli alla soluzione politica con il dialogo”, secondo la Xinhua. Venerdì, in un briefing con Store a Bruxelles, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha chiesto alla Cina “di smettere di sostenere la guerra illegale della Russia”.

