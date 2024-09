Zelensky, altri 49 prigionieri ucraini sono tornati a casa

agenzia

'Anche ragazza presa da russi quando era venuta a curare padre'

ROMA, 13 SET – “Un altro ritorno della nostra gente, per il quale aspettiamo e lavoriamo sempre. 49 uomini e donne ucraini a casa. Questi sono soldati delle forze armate ucraine, della guardia nazionale, della polizia nazionale, del servizio di frontiera statale e dei nostri civili. In particolare, Umyerova è una ragazza che è stata presa in ostaggio dai russi quando è venuta a prendersi cura del padre malato. È stato anche possibile liberare un’altra parte dei difensori dell’Azovstal. Anche l’eroe dell’Ucraina, il medico militare Viktor Ivchuk, è a casa”. Così Volodymyr Zelensky annuncia su Telegram un nuovo scambio di prigionieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA