Zelensky, ‘arrestato sospetto per l’omicidio ex deputata Farion’

agenzia

18enne catturato a Dnipro. 'Si ritiene sia solo l'esecutore'

ROMA, 25 LUG – “Il ministro degli Interni dell’Ucraina, Ihor Klymenko, mi ha appena informato della detenzione a Dnipro di un sospettato dell’omicidio di Iryna Farion”. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in riferimento all’omicidio dell’ex deputata nazionalista vittima di un attentato a Leopoli la scorsa settimana. “L’operazione di detenzione è stata molto difficile. In questi giorni, centinaia di specialisti della Polizia nazionale ucraina, della SBU e di altri servizi hanno lavorato per risolvere l’omicidio”, ha scritto su Telegram il leader ucraino, secondo cui “è stato arrestato un ragazzo di 18 anni. Sono in corso le necessarie azioni investigative”. Secondo il ministro Klymenko, “le indagini tendono a ritenere che l’assassino sia solo un esecutore” dell’omicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA