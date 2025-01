Zelensky, ‘i droni hanno già cambiato la guerra’

agenzia

'Continueremo a intensificare i nostri sforzi in questo settore'

ROMA, 04 GEN – “I droni sono diventati uno degli strumenti più importanti nella lotta contro l’occupante. Sia al fronte che dietro le linee nemiche. I droni hanno già cambiato la guerra. Salvano le vite del nostro popolo e compensano la carenza di altre armi, compresa l’artiglieria, in modo da poterci difendere e distruggere gli occupanti”: lo scrive oggi su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ringrazio tutti coloro che si adoperano per garantire all’Ucraina il vantaggio dei droni. Sono grato a tutti coloro che producono e forniscono, che insegnano e che cercano nuove soluzioni tecniche e sviluppano il nostro esercito – aggiunge -. Continueremo a intensificare i nostri sforzi in questo settore per garantire che la tecnologia aiuti il nostro Paese a raggiungere i suoi obiettivi”.

