Comer Sud ha celebrato la festa

Motori

Spazio ai 3 principi guida della stella d’argento Mercedes-Benz

Il brand Mercedes-Benz torna ad abbracciare la provincia di Ragusa grazie ai nuovi investimenti di Comer Sud. Attivo già da qualche mese, venerdì sera si è ufficialmente inaugurato alla zona industriale il primo showroom innovativo in Sicilia dedicato alle ormai iconiche automobili del marchio tedesco, auto status symbol intramontabili.Con una bellissima festa dedicata a tutta la comunità, ha infatti aperto la nuova concessionaria di vendita e assistenza, unica ufficiale della provincia. Per Comer Sud è la settima provincia siciliana coperta con uno spazio all’avanguardia consentendo di vivere l’esperienza Mercedes-Benz dal vivo ma anche con l’aiuto della tecnologia secondo la mission che mira a soddisfare le esigenze dei clienti. Ed è anche l’ingrediente, affatto segreto, che ha accompagnato negli anni il successo di Comer Sud: fin dagli anni ‘70, quando la famiglia Di Martino dà vita al gruppo che oggi si articola tra i servizi di trasporto e logistica – a livello nazionale ed internazionale – e l’automotive. Prima i veicoli industriali, a partire dagli anni ’80, e poi la vendita di auto dal 1997. Scegliendo subito il prestigioso marchio Mercedes-Benz e diventando così punto di riferimento affidabile in tutta la Sicilia: da Catania e Misterbianco a Palermo; da Saponara, nel Messinese, ad Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Siracusa e, adesso, anche Ragusa. Una rete capillare basata sull’assistenza al cliente, la competenza del personale e la coerenza dell’offerta.Tre principi guida come le tre punte della stella d’argento. E l’arrivo di Comer Sud è stato sottolineato da una festa inaugurale dedicata alla collettività. Durante la prima parte della serata, condotta da Cristiano Di Stefano, il momento celebrativo con l’intervento del ceo Davide Di Martino e di Andrea Nazzaro, direttore sviluppo rete Mercedes-Benz Italia, poi il saluto del sindaco Peppe Cassì e conclusione con il divertente intervento dei conduttori di “Striscia la Notizia”, Roberto Lipari e Sergio Friscia e di altri artisti. Sul palco anche tutto il numeroso team ibleo capitanato da Angelo Paternò, responsabile vendite e da Gianni Cilia, service manager.

E ‘ una concessionaria avveniristica quella aperta da Comer Sud. Attraverso la multimedialità consente ai clienti di immergersi a 360 gradi nel mondo della Stella, alla scoperta dei nuovi paradigmi del lusso moderno, ma anche vedere dal vivo le vetture della gamma Mercedes-Benz, prenotare test drive e ricevere preventivi personalizzati.Mar20X è il nuovo retail concept di Comer Sud, il nuovo format innovativo Mercedes-Benz grazie al quale lo showroom diventa una piattaforma esperienziale in cui fisico e digitale si incontrano per far vivere al cliente un’esperienza unica ed immersiva.La nuova concessionaria è anche officina autorizzata Mercedes-Benz vetture e veicoli commerciali, con tutti i servizi post vendita dedicati ai clienti: dalla riparazione e manutenzione del veicolo con ricambi originali al cambio degli pneumatici, passando per gli interventi di carrozzeria e la gestione dei sinistri. Tutte necessità più semplici da affrontare se ad aiutare è un personale professionale e costantemente aggiornato. La concessionaria presto sarà visitata anche dal presidente di Mercedes-Benz Italia.