Catania: la 1° municipalità accende l'albero di Natale in Piazza Palestro

In occasione delle festività natalizie, considerata la difficile situazione economica in cui versa il Comune di Catania, i Consiglieri ed il Presidente della 1ª Municipalità hanno deciso, autotassandosi, per giorno 8 Dicembre alle ore 18.00, di accendere l’albero di natale in Piazza Palestro, luogo caratteristico e simbolo di una Catania che ha voglia di ripartire dai quartieri. Il Consiglio ringrazia gli alunni ed i docenti delle scuole della Prima Municipalità per aver contribuito ad addobbare l’albero, rendendo ancora più speciale l’appuntamento di sabato. Sempre nella stessa giornata, alle ore 16.00 sarà presente in Piazza Palestro lo storico autobus “Presepe Itinerante”, intendendo coinvolgere bambini, giovani e famiglie. Vi aspettiamo!

