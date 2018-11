Palermo, sequestrato uno dei tre parcheggi privati vicino aeroporto

PALERMO - Uno dei tre parcheggi privati nei pressi dello scalo Falcone Borsellino è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Carini e dalla polizia municipale. I sigilli sono scattati oggi dopo alcune verifiche effettuare dai militari nel parcheggio ParkinGO gestito dalla società Gesi Park srl aperto da almeno dieci mesi. Il parcheggio per l’aeroporto Punta Raisi - Palermo è vicino allo scalo aeroportuale palermitano, comodo da raggiungere e dotato di un sistema di sicurezza e controllo affidabile, sempre operativo, che include circuiti di videosorveglianza con telecamere full HD di ultima generazione e vigilanza 24H per garantirti la massima tranquillità. Secondo quanto scrivono i gestori si poteva risparmiare fino al 70% rispetto ai prezzi di listino della Gesap. «Da oggi i carabinieri hanno messo i sigilli - dicono dal parcheggio - ma ancora adesso non sappiamo per quale motivo. A dicembre avremmo fatto un anno di attività. Adesso speriamo di potere proseguire». Nel parcheggio ci sono decine di vetture.