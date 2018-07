«Fai un pieno d'energia!», quaranta auto elettriche nel sito Sasol di Augusta

AUGUSTA - Nel sito Sasol Italy di Augusta si viaggerà a emissioni zero e sfruttando l’energia prodotta dallo stabilimento. Il progetto «Fai un pieno di energia!» prevede l’impiego di quaranta auto elettriche Volkswagen, per sostituire l’intero parco auto dello stabilimento; verranno utilizzate per gli spostamenti di lavoro all'interno, dove sono state posizione 15 colonnine di ricarica, ma anche all'esterno.

L’energia erogata dalle colonnine è quella generata dall'impianto di cogenerazione di energia elettrica, il Turbogas di Sasol, in funzione da due anni, che utilizza il gas naturale. Come solo gas naturale usa Sasol Augusta in tutti i suoi sistemi di combustione.

«Con il progetto "Fai un pieno di energia!" - ha commentato il direttore del sito di Augusta, Sergio Corso - Sasol si fa pioniera di un forte cambiamento non solo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche culturale. Il nuovo parco auto ad emissioni zero si inserisce nel solco dell’impegno nei confronti del territorio: gli impianti Sasol, certifica l'Arpa Sicilia, impattano solo per l’uno per cento rispetto all'intera area industriale del Siracusano». Due colonnine multipresa sono state installate all'esterno del sito a disposizione di chi debba acquistare energia per ricaricare la propria auto elettrica.