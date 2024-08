Accordo ex Blutec, il Polo Meccatronica «C’è interesse per investire nell’area»

L'area industriale

aziende nazionali ed estere guardano con favore al nuovo assetto dell'area ex Fiat di Termini Imerese

«Con l’accordo quadro per il rilancio dell’ex Blutec si profila una nuova stagione industriale per Termini Imerese, dove siamo impegnati come Polo Meccatronica a fare sistema e abbiamo ricevuto da importanti aziende nazionale ed estere manifestazioni d’interesse a investire nell’area. Siamo soddisfatti per avere contribuito con la nostra attività di animazione nel territorio a sbloccare la fase di stallo dell’ex Blutec che andava avanti da quattro anni, consentendo ai commissari di ricevere le proposte». Lo dice il presidente del Polo Meccatronica in Sicilia, Antonello Mineo, a proposito dell’accordo quadro firmato ieri dal ministero delle imprese e Made in Italy, Regione siciliana, Inps, sindacati e Pelligra Italia Srl.