Acqua gialla a Marina di Ragusa, Firrincieli: “Perché il sindaco non è ancora intervenuto con un’ordinanza?”

Atualità

"Una situazione grave continua a essere sottovalutata. Non è possibile"

“Apprendiamo dalle dichiarazioni rilasciate oggi sulla stampa dall’amministratore unico di Iblea Acque che l’acqua gialla in alcune zone di Marina di Ragusa consiste in un mix di sabbie assolutamente non utilizzabile per fini domestici. Un fatto di una gravità inaudita che questa informazione non sia stata comunicata dal sindaco per tempo, a maggior ragione perché lo stesso, sollecitato in proposito in aula, non ha sentito il dovere, visto che è il responsabile della sanità pubblica cittadina, di emanare una apposita ordinanza”.