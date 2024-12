Adrano, gli studenti del Branchina incontrano la giornalista economica Ilaria Bifarini

IL DIBATTITO

Stimolante confronto sui grandi temi dell'economia mondiale

Secondo appuntamento all’Istituto tecnico “Pietro Branchina” di Adrano del ciclo di incontri “Branchina Vero!”. L’istituto adranita ha ospitato questa volta la giornalista economica Ilaria Bifarini, che è stata a colloquio su grandi temi con gli studenti e con il dirigente scolastico Vincenzo Spinella. La giornalista per l’occasione s’è confrontata, nell’aula magna dell’istituto, sui temi dell’economia mondiale, prendendo come riferimento il volume di cui è autrice dal titolo “Neoliberismo e manipolazione di massa”.

Il libro, uscito come pubblicazione indipendente, ha ottenuto subito un grande successo e l’autrice diventata nota come ospite anche di tanti talk show televisivi, dove esprime la sua posizione dirompente nei confronti del pensiero economico predominante e delle politiche europee che lo incarnano. Nell’ottica del format “Branchina Vero!” gli studenti hanno posto alla giornalista quesiti sul tema del dibattito come la differenza tra il pensiero economico liberista e quello neoliberista; la crisi dell’economia globale; la disuguaglianza sociale nel mondo. A coordinare questo nuovo appuntamento sono stati ancora una volta i docenti dell’istituto Elisa Zammataro, Paolo Di Primo, Salvo Finocchiaro e Carmelo Aurite.