Aggressione alla vigilessa a Catania, anche il Daspo Willy per i fratelli Lombardo

il caso

Per tre anni dovranno stare lontani dai luoghi della movida

Daspo Willy per i due fratelli catanesi, Domenico Giuseppe e Lucio Lombardo rispettivamente di 33 e 37 anni, processati per direttissima dopo l’aggressione a una vigilessa nella centralissima piazzetta Addamo. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari a carico del 37enne e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico del 33enne. Gli accertamenti effettuati dall’Anticrimine hanno consentito al questore di Catania di disporre nei confronti di entrambi gli uomini l’applicazione della misura di prevenzione personale del Daspo Willy per tre anni.