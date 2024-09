Al Barbera il mega concerto di Gigi d’Alessio & Friends

spettacoli

Decisa la data dell'evento di beneficenza organizzato con la Fondazione Dragotto

La musica che sostiene iniziative di solidarietà umana, sovente dove non arriva la volontà politica, l’impulso di un atto offre la possibilità di raggiungere un traguardo senza l’alone ipocrita della burocrazia.

In seguito agli appuntamenti del Maradona a Napoli, Gigi D’Alessio annuncia il “Sicily for life – Gigi&Friends” il prossimo 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Un concerto che si preannuncia particolare, mediante la presenza di varie voci italiane ad arricchire con duetti il live del cantante partenopeo, utile per donare un futuro migliore ai bambini siciliani, come afferma la Fondazione Tommaso Dragotto, coinvolta nell’organizzazione del live, l’intero incasso, al netto delle spese di produzione, sarà devoluto a favore dell’assistenza e cura per i bambini della regione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA