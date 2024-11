Ars, sul caso La Vardera arriva la solidarietà a Galvagno di Sud Chiama Nord

Notizie

«Oggi nel Parlamento Siciliano abbiamo assistito a una “lezione di doppia morale” da parte dell’onorevole Ismaele La Vardera, dettata dalla sua reazione rabbiosa per non aver potuto partecipare alla conferenza dei capigruppo, non avendo alcun titolo per farlo. Il mondo gli è crollato addosso nel rendersi conto di quanta tolleranza hanno avuto i colleghi del Gruppo parlamentare Sud Chiama Nord al cospetto delle sue forzature e pretese, pur in assenza di titolo ed autorevolezza». Lo dicono i deputati di Sud chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto che danno la propria solidarietà al presidente dell’Ars.