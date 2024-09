Arti marziali: da domani al PalaCatania spettacolo assicurato con le gare di ju jitsu internazionali

Sport

In programma due straordinari eventi: l'Ajp National Tour e gli Internazionali d'Italia organizzati dalla Dai-Ki Dojo Catania e dalla Fijlkam. Ingresso gratuito

Da Abu Dhabi a Catania, lo spettacolo internazionale dello ju jitsu continua. Domani e domenica il PalaCatania di Corso Indipendenza sarà infatti il palcoscenico di due importanti manifestazioni: gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’”Ajp National Tour” che vedrà in azione alcuni campioni reduci dalla tappa di questo circuito mondiale che si è svolta ad Abu Dhabi.

Le due prestigiose competizioni internazionali sono organizzate dalla Dai-Ki Dojo, la società catanese del maestro Giovanni Puglisi – tra le più medagliate e prestigiose nel panorama del ju jitsu e dal comitato regionale della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del presidente Salvatore Vindigni e del fiduciario Gerry Spina e patrocinate dal Comune di Catania e dalla Regione Siciliana. Due eventi che porteranno nel capoluogo etneo circa 600 atleti provenienti da tutto il mondo oltre agli addetti ai lavori delle arti marziali; non mancherà, poi, il pubblico delle grandi occasioni che è sempre presente in occasione di eventi di questa portata, in una due giorni con ingresso gratuito.

Il maestro Giovanni Puglisi della Dai-ki Dojo che organizza la due giorni internazionale di ju jitsu

Una due giorni che arriva alla vigilia dei Mondiali in programma a fine ottobre a Creta con molti degli attesi protagonisti della rassegna iridata che saranno di scena al PalaCatania per sostenere l’ultimo test agonistico internazionale.

C’è così grande attesa per le prove di campioni come l’azzurro Luca Anacoreta che si confronterà con campioni come Eldar Rafigaev (Moldavia), Ahmed Laribi (Turchia), Jefferson Fagundes (Brasile), Haidar Abbas (Francia) e Hugo Alonso Le Metour (Spagna) e tra le donne la stella sarà Katiuscia Yasmira Dias della Guinea Bissau, campionessa d’Africa.

Katiuscia Yasmira Dias (Guinea Bissau) campionessa d’Africa.

Sul tatami tanti i siciliani in grado di ben figurare, come i catanesi Andrea Fichera, vincitore ad aprile del Grand Slam di Roma ed Ettore Pidatella vincitore nel 2023 di una tappa dell’Ajp Tour e nel figthing sistem da seguire i catanesi della Dai-ki Dojo, Diego e Corrado Cordaro e Antonio Capra che a fine ottobre andranno a difendere i colori azzurri ai Mondiali di Creta. Negli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo cercano spazio le società siciliani nel solco di una grande tradizione con in testa i team palermitani Budokan, Harmony Body Sistem e Marte Jitsu e la società catanese Dai-ki Dojo.

Il maestro Carmelo Guglielmino (Dai-ki Dojo Catania)

IL PROGRAMMA. Domani con ingresso gratuito, via alla due giorni internazionale e dalle 9,45 e per tutta la giornata andranno in scena i campioni dello ju jitsu impegnati negli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” con in gara atleti e atlete di Italia, Slovenia e Belgio, impegnati nella specialità del Fighting System.

Domenica sarà la volta dell’ “Ajp International Tour” che vedrà sul tatami del PalaCatania atleti e atlete di ben 15 nazioni che si confronteranno nella specialità del Ne Waza. Prevista anche in questa competizione la presenza della squadra azzurra che si confronterà con avversari di Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Francia, Grecia, Malta, Moldavia, Romania, Spagna, Svizzera, Algeria, Tunisia, Argentina, Brasile e Guinea Bissau.

