Atletica: domenica si corre la maratona di Palermo, in gara atleti di oltre 45 nazioni

Sport

Domani la presentazione nella Sala Gialla dell'Unicredit e domenica start alle 8,30 da Piazza Ruggero Settimo. In palio anche i titoli tricolori master

Domani verrà svelato il programma della 29ª edizione della Maratona di Palermo in programma domenica nel capolugo siciliano. Domani alle 10.30 nella Sala Gialla di Unicredit in via Generale Magliocco a Palermo, verrà illustrato il programma della manifestazione alla presenza tra gli altri di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, Totò Gebbia, direttore tecnico della manifestazione e Vincenzo Alaimo marketing e comunicazione dell’evento che nel 2025 festeggerà la 30ª edizione. Un traguardo davvero importante non solo per una maratona in Italia, ma per ogni evento sportivo.

Vincenzo Alaimo, Mirko Annibale responsabile Italia Joma e Totò Gebbia patron della maratona di Palermo

Lo scorso anno a Palermo c’era stato il trionfo dell’Etiopia con la vittoria al femminile di Yowhans Baraki Gebriala che con 2h30’50” aveva battuto il primato della corsa rosa detenuto dal 2004 dalla keniana Caroline Cheptonui con 2h31’15”. Tra gli uomin a segno l’etiope Teshome Duber Abdisa in 2h14’48” e così resiste ancora il primato maschile che dura dal 1999: 2h10’36” di David Kemboi.

L’arrivo dell’etiope Duber Abdisa Teshome nel 2023

La vincitrice dell’edizione 2023: l’etiope Baraki Gebriala

Domani si conosceranno gli attesi protagonisti della gara di maratona e della mezza maratona che anche quest’anno fa parte del programma dell’evento. Intanto saranno almeno 45 le Nazioni presenti a Palermo, dalla Polonia, Francia, Gran Bretagna, Croazia, Belgio, Germania, Stati Uniti, Spagna, Svezia, Svizzera, Malesia, Cile, Singapore, Russia al Kosovo.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Media@, quest’anno assegnerà i titoli italiani individuali master di maratona e sono previste anche prove sulle mezza maratona e le staffette, uomini, donne e miste.

Un passaggio nel 2023 dal Politeama