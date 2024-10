Atletica: domenica la Palermo International Half Marathon con oltre 1300 iscritti

Sport

Record di partecipazione e centrato dagli organizzatori l'obiettivo solidale in favore della Missione femminile di Speranza e carità

La grande atletica farà tappa domenica a Palermo grazie all’undicesima edizione della “Palermo International Half Marathon”. La gara organizzata dalla società Agex del prof. Nando Sorbello, ex azzurro di mezzofondo, con partenza e arrivo a Mondello, grazie all’intensa attività di promozione all’estero, sarà tra le manifestazioni sportive siciliane con il più alto numero di stranieri. L’ultimo tour promozionale degli organizzatori all’estero, domenica scorsa ha fatto tappa in Ungheria in occasione della Maratona di Budapest e per l’occasione il prof. Nando Sorbello ha incontrato la fondista ungherese Edit Filo vincitrice della 10 km alla “Palermo International Half Marathon 2023”.

Il prof. Nando Sorbello con l’atleta ungherese Edit Filo vincitrice della 10 km della “Palermo International Half Marathon 2023”

SPORT E SOLIDARIETA’. E non solo sport visto che la “Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw” fa rima con la solidarietà. Gli organizzatori hanno infatti già centrato due importanti obiettivi, il record di iscritti con oltre 1.300 atleti in rappresentanza di 30 Paesi al mondo che domenica alle 9,30 si porteranno al via della gara e la realizzazione del progetto solidale dell’evento. Grazie infatti al grande cuore degli organizzatori, di tanti appassionati e degli sponsor, è stato centrato l’obiettivo solidale con la donazione di un’autovettura a favore della Missione femminile di Speranza e Carità.

L’autovettura che verrà donata alla Missione femminile di Speranza e Carità

Sabato così alle 13, nell’Expo della manifestazione che sarà allestito all’interno dell’ex Arena Sirenetta di Mondello Valdesi, il prof. Nando Sorbello, presidente dell’Agex società organizzatrice della “Palermo International Half Marathon”, insieme ai rappresentanti della Diocesi e della Nuova Sport Car, consegneranno le chiavi di un’autovettura station wagon a Don Pino Vitrano.

“Le donazioni attraverso il sistema della piattaforma Gofundme proseguono – sottolinea il prof. Nando Sorbello – grazie al supporto degli sponsor ed al contributo che assicurerà l’organizzazione, sabato consegneremo la macchina alla Missione. Un grande traguardo ed un grande obiettivo centrato grazie al contributo di tutti coloro che hanno donato qualcosa”.

Domani mattina è stato organizzato all’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermoil click day promosso dai ragazzi della scuola media per contribuire a completare la somma necessaria all’acquisto dell’autovettura. Il mezzo servirà, tra l’altro, alle suore per accompagnare i bambini delle donne ospiti della Missione a scuola ed alle attività sportive o ricreative. E’ ancora invece possibile aderire all’iniziativa cliccando sul link della piattaforma Gofundme: https://www.gofundme.com/f/3vjj5-missione-femminile-di-speranza-e carita/donate?source=btn_donate.

Un momento della presentazione ufficiale lo scorso 25 settembre, della “Palermo International Half Marathon”

PATROCINI E SPONSOR. L’undicesima “Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw” patrocinata dal Comune di Palermo, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e Spettacolo e dal Corecom Sicilia, può contare sul supporto di Nuova Sport Car, Energia Italia, Trm, Karhu, Elisir, Sanicam, Sabrinella e la Sirenetta.

ISCRIZIONI. Viste le tantissime richieste che continuano a pervenire, l’organizzazione ha deciso di posticipare la chiusura delle iscrizioni. E’ possibile ancora richiedere la partecipazione alla gara e ci si può iscrivere direttamente da Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo oppure con una procedura online, collegandosi al sito internet Endu al seguente indirizzo: https://join.endu.net/entry?edition=87391.