Atletica: Sicilia di corsa, domani la Corri Augusta e crescono gli iscritti alla Palermo International Half Marathon del 20 ottobre

Sport

La terza edizione della corsa megarese scatterà alle 10 da Via Pietro Frixa. Nel capoluogo siciliano attesi oltre 1000 fondisti in rappresentanza di 28 Nazioni

L’atletica su strada tiene banco in Sicilia. Domani si corre la terza edizione della Corri Augusta sui 10 km e il 20 prossimo a Palermo oltre 1000 partecipanti in rappresentanza di 28 Nazioni prenderanno parte all’11° appuntamento con la Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw, quarta prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Minicon una 10 km che si affiancherà la prova sui 21,097 km.

Domani alla Corri Augusta organizzata dall’Asd Megara Running del presidente Carmelo Casalaina col patrocinio del Comune di Augusta, sui 10 km che assegnano anche i titoli regionali assoluti sulla distanza, l’atleta da battere sarà il maratoneta azzurro Daniele Meucci, 39 anni lunedì, pronto a fronteggiare un gruppo di atleti stranieri insieme a Wilson Marquez portacolori della Siracusatletica. E poi spazio ai migliori master da Francesco Ingargiola, Franco Carpinteri e Antonio Recupero e ai giovani Saverio Amasi (Atl. Savoca) e Federico Cantelli (Athlon Kamarina).

L’azzurra Sofia Yaremchuk

Al femminile la stella sarà l’ucraina ma ormai italiana d’adozione Sofiia Yaremchuk pronta con a fianco l’altra azzurra Micol Majori a tenere testa alle due atlete del Burundi, Cavaline Nahimana e Violette Ndayikengurukiye e attesa anche per le due allieve di Tommaso Ticali Claudia Licciardi e Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria). Domani la Corri Augusta scatterà alle 10 da via Pietro Frixa, adiacente alla piazza Unità d’Italia.

PALERMO INTERNATIONAL HALF MARATHON. E il 20 prossimo la grande atletica farà ancora tappa in Sicilia grazie alla Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw. L’Asd Agex del prof. Nando Sorbello che organizza l’evento, al vincitore di due edizioni, il burundese Olivier Irabaruta, affiancherà altri fondisti di valore come l’eritreo Freedom Amaniel tutti a caccia del record della corsa: 1h02’29” di Joel Mwangi nel 2019.

“Si preannuncia una gara di altissimo livello tecnico – le parole del prof. Nando Sorbello – ma non solo per la mezza, ma anche per la 10 km del Trofeo Energia Italia e per la Cammarata Sport Walkthon sempre sui 10 km”.

Il prof. Nando Sorbello a Varsavia