Atletica: Solarino fa festa, lo sprinter Simone Giliberto ai Mondiali Under 20 in Perù

Sport

Ai tricolori di Rieti l'allievo di Pasquale Aparo vince l'argento sui 400 junior in 47"31 e torna a vestire la maglia dell'Italia. Nel disco titolo italiano al palermitano Gaetano Degaetano e nel peso argento all'ibleo Mirko Campagnolo in corsa per una maglia azzurra. Siciliani protagonisti in tutte le specialità

Lo sprinter Simone Giliberto (Siracusatletica), atleta dell’inesauribile serbatoio di talenti del prof. Pasquale Aparo a Solarino, ha staccato il “pass” per i Mondiali Under 20 in programma a fine agosto a Lima in Perù. Ai tricolori junior e promesse di Rieti, Simone Giliberto, classe 2006, già azzurro e medagliato lo scorso anno agli Europei Under 18 e Under 20, ha vinto l’argento nella finale dei 400 piani migliorandosi ancora a 47”31 dopo il 47”84 in batteria e confermando di essere pronto per il suo primo -47” in carriera.

Lo sprinter di Solarino Simone Giliberto (Siracusatletica) in azione

Simone Giliberto (Siracusatletica) e il prof. Pasquale Aparo

I proff. Pasquale Aparo e Salvatore Dell’Aquila

In questa stessa gara grande prova di Mohamed Soudassi compagno di squadra di Giliberto alla Siracusatletica. L’allievo del prof. Salvatore Dell’Aquila ha chiuso all’8° posto in 48″58 dopo essersi migliorato in batteria in 48″38.

Pasquale Aparo e la solarinese Giorgia Prazza(Cus Catania) protagonista su 800 e 1500

E a Rieti il prof. Pasquale Aparo ha fatto festa anche per l’altra sua allieva, la mezzofondista Giorgia Prazza (Cus Catania), finita ai piedi del podio sui 1500, quarta migliorandosi in 4’23”75 e sugli 800 altra grande prova, settima in 2’09”76.

Gaetano Degaetano (Siracusatletica) oro nel disco con il suo tecnico Leonardo Dorio

E la Siracusatletica ha fatto festa a Rieti per il titolo italiano junior vinto da Gaetano Degaetano, il lanciatore palermitano allievo del mitico prof. Leonardo Dorio. Gaetano Degaetano 4° nella sua gara preferita, il lancio del martello (60,55) ha vinto il tricolore nel lancio del disco con la misura di 60,55. Nel martello vicino al podio è finito Federico Lentini (Milone Siracusa) con l’allievo di Giuliana Zuin che ha chiuso al 5° posto con la misura di 58,46.

Giuliana Zuin e Federico Lentini (Milone Siracusa)

La Milone Siracusa è salita sul podio nel lancio del peso junior con l’ibleo Mirko Campagnolo che potrebbe fare compagnia a Giliberto a Lima, con l’allievo del prof. Giuseppe Catarrasi d’argento con la misura di 16,70 fallendo il sesto tricolore in carriera, ma soprattutto misure vicine al 18,30 richiesto dopo il 19,27 ottenuto l’1 giugno a Siracusa che sarebbe bastato per andare in Perù, ma forse serviva una conferma oltre i 18,30.

Mirko Campagnolo (Milone Siracusa) e il prof. Giuseppe Catarrasi

Sui 100, tra gli junior s’è migliorato in batteria Nicolas Battaglia Pitinello (Cus Catania) con l’allievo di Nuccio Leonardi che ha corso in 10”70 migliorando il personale, ma poi in semifinale per un risentimento ha chiuso in 11″90 fallendo l’accesso alla dì finale che era alla sua portata. Niente finale nei 100 promesse anche per due sprinter iblei, Paride Iacono (Milone), che ha corso in 10”68 (out anche sui 200 col personale: 21”77) e Megane Aprile (Running Modica), 12”01.

L’ibleo Paride Iacono (Milone Sr)

Sui 5000 in vetrina due talenti del fondo siciliano. Nella finale promesse si migliora ancora la nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo) ma non basta all’allieva di Gaspare Polizzi, ottava con il tempo di 17’04”30 e nella prova junior ottavo posto anche per Aurora Castello (Cus Palermo), classe 2006, fondista di Altofonte, con l’allieva di Yuri Floriani che si è migliorata alla grande correndo in 17’04″30.

La fondista di Altofonte Aurora castello (Cus Palermo) e il suo tecnico Yuri Floriani

La fondista nissena Lorenza Blandi (Cus Palermo)

Sui 10 km di marcia junior 13° posto e primato personale (48’48”) per Andrea Sutera (Atletica Savoca) e nel lungo promesse 6° Giuliano Biondo (Cus Palermo), 6,96.

Il palermitano Gaetano Degaetano campione d’Italia nel disco in azione

La solarinese Giorgia Prazza (Cus Catania) pronta a spiccare il volo

Ecco tutti gli altri piazzamenti dei siciliani a Rieti. Junior. 400 ostacoli: 41) Antonio Gangemi 59″09. Asta: 13) Fiammetta Barnaba (Cus Pa) 3,10. Lungo: 16) Emanuel Ilardi (Cus Pa) 6,53. Triplo: 11) Giorgia Piccione (No al Doping Ragusa) 10,72. 200: 20) Chiara Artimagnella (Milone Sr) 25″17. Lungo: 14) Hany Amadou kane (Milone Sr) 5,17. 400 ostacoli: 16) Caterina Troni (Milone Sr) 1’06″55. Staffetta 4×100: 11) Milone Sr (Catarrasi, Artimacgnella, Troni Kane) 49″99. 800: 19) Cesare Moscuzza (Siracusatletica) 1’56″49. Peso: 13) Erasmo Rametta (Siracusatloetica) 13,93.