Atletica: sono già oltre 1000 gli iscritti all’undicesima International Half Marathon

La gara internazionale organizzata dall'Asd Agex del prof. Nando Sorbello verrà presentata ufficialmente mercoledì all'Assessorato regionale al Turismo di via Notarbartolo a Palermo

L’undicesima edizione di Running Sicily 2024 cominciata il 25 febbraio con la mezza maratona di Malta, continuato il 10 marzo con la mezza maratona di Messina e il 5 maggio con la mezza maratona di Terrasini, continuerà il 20 ottobre in occasione dell’undicesima edizione della Palermo International Half Marathon e si chiuderà l’1 dicembre con la maratonina di Sicilia a Mazara del Vallo.

Nando Sorbello e Joe Micallef patron della maratona di Malta con i top runners della Palermo International Half Marathon del 2023

Il prof. Nando Sorbello, presidente dell’Asd Agex e organizzatore del Running Sicily e della Palermo International Half Marathon e tutto il suo staff, da mesi è al lavoro per regalare agli appassionati di atletica una grande giornata di sport per le vie del capoluogo siciliano. E c’è così grande attesa per la presentazione ufficiale dell’undicesima Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw.

I due patron Joe Micallef (Malta) e Nando Sorbello (Palermo)

Sono già infatti oltre mille atleti in rappresentanza di 26 nazioni al mondo gli iscritti alla gara del 20 ottobre con partenza ed arrivo a Mondello. L’evento prevede il traguardo della Maratonina (21,0975 km) della 10 km-Coppa Energia Italia e la Cammarata sport walkthon (10 km) non competitiva, sarà presehtato ufficialmente mercoledì 25 settembre, alle 11, nella Sala Borsellino dell’Assessorato regionale al Turismo di via Notarbartolo 9 a Palermo.

La manifestazione, quarta tappa, del Running Sicily-Trofeo Mini, promuove quest’anno una raccolta fondi per l’acquisto di un’autovettura da donare alla Missione femminile di Speranza e Carità.