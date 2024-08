Atletica: venerdì 30 agosto al Golden Gala di Roma in pista e in pedana nove campioni olimpici e tante stelle del panorama mondiale

Sport

Il pesista Crouser e il discobolo Stona gli ultimi colpi degli organizzatori e la "starting list" è destinata ancora a regalare altri colpi. Nutrita la pattuglia azzurra con in testa Nadia Battocletti, "Gimbo" Tamberi, Leo Fabbri, Andy Diaz, Stefano Sottile e Lorenzo Simonelli. Come acquistare i biglietti e tutte le promozioni per assistere all'evento

Il meglio dell’atletica mondiale su pista e pedane dello Stadio Olimpico di Roma, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, la 13ª tappa della Wanda Diamond League, in programma venerdì 30 agosto. Spettacolo assicurato con ben nove campioni olimpici di Parigi e tanti protagonisti dell’estata dell’atletica internazionale che è cominciata a giugno all’Olimpico di Roma con una grande edizione degli Europei, è continuata ad agosto allo Stade de France di Parigi e adesso fa tappa ancora a Roma per una edizione stellare del Golden Gala.

Il giamaicano Roje Stona oro ai Giochi di parigi nel lancio del disco

L’azzurro Leonardo Fabbri e il suo tecnico Paolo Dal Soglio ai Giochi di Parigi

Marco Sicari responsabile comunicazione Fidal e meeting director del Golden Gala Pietro Mennea

Il meeting director Marco Sicari continua infatti ad arricchire la “starting list” delle 15 gare in programma (8 maschili e 7 femminili) e sono così ad oggi nove i campioni olimpici che saranno presente il 30 agosto all’Olimpico di Roma con la conferma della presenza di due lanciatori d’oro alle Olimpiadi francesi, il pesista statunitense Ryan Crouser e il discobolo giamaicano Roje Stona. Crouser ritroverà in pedana il campione europeo e primatista italiano Leonardo Fabbri, quest’anno 22,95, 5° a Parigi e capace alla vigilia delle Olimoiadi di battere Crouser che a Parigi ha vinto il suo terzo oro olimpico consecutivo, dopo quelli di Rio 2016 e Tokyo 2021. Per Stona, allenato proprio da Crouser in Arkansas, è stata una vittoria a sorpresa allo Stade de France nel disco, con il primato personale e il record olimpico di 70 metri.

Il podio del peso ai Giochi di Parigi: Joe Kovacs (argento), Ryan Crouser (oro) e Rajindra Campbell (bronzo)

PESO STELLARE. Il 30 agosto la pedana del peso maschile vedrà così il meglio di questa specialità con Crouser e Fabbri e l’intero podio dei Giochi di Parigi, l’argento olimpico e campione della Diamond League lo statunitense Joe Kovacs e il giamaicano Raindra Campbell (bronzo) e il 4° classificato di Parigi Payton Otterdahl (Usa) a contendersi il successo. Per Fabbri vincitore nel 2023 del Golden Gala che nell’occasione si disputò nella sua città, Firenze, la possibilità di cancellare l’amarezza per il mancato podio di Parigi, dopo l’argento ai Mondiali di Budapest e il bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow. “Starting list” del peso completata dal nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il neozelandese Jacko Gill, il croato Filip Mihaljevic e l’altro azzurro campione europeo indoor Zane Weir.

DISCO OLIMPICO. Nel disco in pedana a Roma non soltanto Stona, ma addirittura i primi sette delle Olimpiadi con il giamaicano che punta alla prima vittoria in Diamond League al Golden Gala, ma avrà avversari in cerca di riscatto come il lituano e Mykolas Alekna, argento e primatista del mondo; l’australiano Matthew Denny (bronzo) e il quarto classificato lo sloveno Kristjan Ceh, detentore del record del Golden Gala con il 70,72 dell’edizione 2022. A completare il cast anche l’austriaco Lukas Weisshaidinger (5°), il tedesco Clemens Prufer (6°), lo svedese oro olimpico a Tokyo e campione del mondo di Budapest Daniel Stahl (7°), l’altro svedese Simon Pettersson argento a Tokyo e l’azzurro Alessio Mannucci.

I NOVE CAMPIONI OLIMPCI AL GOLDEN GALA 2023. Ecco tutti i nove campioni olimpici di Parigi 2024 che saranno peresenti venerdì 30 agosto al Golden Gala di Roma: Ryan Crouser (peso); Roje Stona (disco); Letsile Tebogo (Botswana), oro dei 200, in gara allo stadio Olimpico nei 100; Quincy Hall (Usa, 400); Hamish Kerr (Nuova Zelanda, alto); Masai Russell (Usa, 100 ostacoli); Winfred Yavi (Bahrain, 3000 siepi); Nina Kennedy (Australia, asta) e Tara Davis-Woodhall (Usa, lungo).

L’azzurra Nadia Battocletti argento sui 10.000 ai Giochi di Parigi, al Golden Gala correrà i 1500

Gianmarco Tamberi in azione ai Giochi di Parigi 2024

DA “GIMBO” TAMBERI A NADIA BATTOCLETTI TANTI GLI AZZURRI IN GARA. In attesa degli ultimi colpi da completare, oltre a Fabbri e Weir, sono già tanti gli azzurri che saranno in gara venerdì 30 agosto al Golden Gala, in testa il campione olimpico, iridato ed europeo dell’alto “Gimbo” Tamberi, frenato a Parigi da una dolorosa cistite; Stefano Sottile 4° Parigi col personale nell’alto a 2,34; Nadia Battocletti sdoppio oro agli Europei di Roma su 500 e 10.000 e d’argento a parigi sui 10.000 dopo il 4° posto sui 5.000 e in gara a Roma sui 1500 dove spicca l’etiope Gudaf Tsegay); il bronzo olimpico del triplo Andy Diaz; il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli ed Elisa Molinarolo e Roberta Bruni finaliste a Parigi nell’asta.

L’azzurro Stefano Sottile 4° ai Giochi di Parigi nel salto in alto col nuovo personale: 2,34

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER GLI U. 16. Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può così tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

L’azzurro Leonardo Fabbri quinto nel peso ai Giochi di Parigi (Foto: Francesca Grana)