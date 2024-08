Autovelox e repressione velocità, il calendario della Polstrada

I controlli

Dal 26 al 31 agosto i servizi contro il superamento dei limiti nelle strade e nelle autostrade della Sicilia orientale

Servizi di repressione della velocità, con autovelox, verranno predisposti dal Compartimento di Polizia stradale della Sicilia orientale lungo varie arterie dal 26 al 31 agosto. Verrà controllato il superamento dei limiti in statali e autostrade nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Di seguito l’elenco e le date.

Il 26 agosto autovelox e controlli saranno sulla SS 284 “occidentale etnea” che collega Paternò con Randazzo, in provincia di Catania. Il maggior numero di servizi sarà invece attivo il giorno dopo, il 27 agosto, nelle seguenti strade: lungo la statale 121 nel tratto all’interno della provincia di Catania, così come sulla SS 417 per Caltagirone. In provincia di Messina controlli sulla A20 Messina-Palermo e nella provincia di Siracusa lungo la statale 114 “Orientale sicula”. Giorno 28 nuovi controlli sulla SS 417 nel Catanese, e sulla A18 nella provincia di Messina, dove i controlli saranno ripresi anche giorno 29 1 31 agosto

