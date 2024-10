Balestrate, inaugurato Seacily 2024, l’evento dedicato alla nautica

Porti

Andrà avanti fino a domenica nel porto turistico del Comune in provincia di Palermo

Riparte Seacily con l’edizione 2024. «La nautica è una risorsa strategica per la nostra isola, non solo per la posizione della Sicilia nel Mediterraneo ma anche per le sue potenzialità di crescita economica. Il porto di Balestrate, grazie agli investimenti nelle infrastrutture, sta diventando sempre di più un punto di riferimento importante per lo sviluppo del turismo marittimo e una risorsa preziosa per l’economia locale». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenendo oggi al convegno inaugurale dell’evento dedicato alla nautica in Sicilia che andrà avanti fino a domenica nella Marina di Balestrate, porto turistico del comune in provincia di Palermo.