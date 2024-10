Camion in fiamme sulla A19 nel Nisseno: l’autista resta illeso

Viabilità

L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e per la pulizia della sede stradale

Un camion si è incendiato sulla A 19 Palermo-Catania direzione Palermo, al chilometro 82 in territorio di Resuttano, lo stesso posto in cui è stato arrotato l’artista catanese Massimiliano Frumenti. Il camionista fortunatamente è rimasto illeso. L’autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e poi la pulizia della sede stradale. Il transito veicolare è stato deviato all’altezza delle svincolo di Resuttano. Per andare verso Palermo, bisogna salire ad Alimena e andare a prendere l’autostrada a Irosa o Tremonzelli.

