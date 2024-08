Carceri, visita a Gela del segretario di presidenza del Senato Lorefice: «Un’Isola felice»

Notizie

L'esponente del M5s ha incontrato detenuti e personale

Visita alla Casa circondariale di Balate del segretario di presidenza del Senato Pietro Lorefice (M5s) , insieme alla collega Damante, al deputato regionale Scuvera e agli avvocati della Camera Penale di Gela. «Ho avuto modo – ha scritto in una nota – di incontrare i detenuti e il personale carcerario, ascoltando le loro storie, osservando il loro impegno quotidiano e confrontandomi con loro sui temi che riguardano le condizioni carcerarie. In un momento in cui il nostro sistema penitenziario attraversa gravissime difficoltà, con situazioni disastrose e indegne per una nazione come l’Italia, Balate si distingue come, mi si passi la locuzione un pò forzata, un’isola felice».«Qui, i detenuti possono contare su spazi adeguati e la possibilità di partecipare a diverse attività sociali, educative e ricreative. Certamente, esistono alcune criticità che necessitano di interventi mirati, ma sono risolvibili con la giusta attenzione e collaborazione tra le istituzioni. Questa visita mi ha confermato quanto sia importante lavorare tutti insieme per garantire dignità e speranza a chi vive all’interno delle mura carcerarie. Solo con un impegno costante potremo trasformare altre realtà difficili in esempi buoni come quello di Balate. Il mio auspicio è che queste esperienze possano diventare la norma e non l’eccezione, offrendo a ogni detenuto una concreta possibilità di reinserimento nella società. Non dobbiamo mai smettere di credere in un futuro migliore per tutti, perché ogni piccolo passo può fare la differenza», conclude Lorefice

