Catania bello a metà con Stoppa, con la Cavese un pari che ha il sapore della sconfitta

serie C

I rossazzurri si fanno riprendere a un quarto d'ora dalla fine. Troppi errori e ambizioni ridimensionate

Un pareggio che sa di sconfitta per come s’era messo il match. L’1-1 del Catania al Massimino contro la Cavese mette a nudo i difetti di un gruppo che non riesce a vincere nel giorno in cui il Benevento s’era fermato e il Trapani aveva perso. Nel finale il vantaggio di Stoppa è stato “ripreso” da un colpo di testa di Fella capace di beffare Di Gennaro più alto dell’attaccante dei campani. E, così, il mancato successo ridimensiona la rincorsa verso le zone alte della classifica.

In campo gli stessi di Avellino

Con la stessa formazione schierata ad Avellino, il Catania vive un approccio determinato con un match rude e delicato. Ma i rossazzurri spingono fin dal primo istante. Piovono cross, a volte imprecisi, a volte perfetti e i campani possono solo ripartire con la velocità degli esterni offensivi. A sbloccarla è Stoppa, che si conferma uno degli uomini più in forma del momento. Entra in area, il trequartista, e Rizzo non può fare altro che stenderlo. L’esecuzione dal dischetto è dello stesso Stoppa che spiazza Boffelli mimando il volo dell’aeroplano sotto la Nord.

La beffa nella ripresa

Nella ripresa i rossazzurri continuano ad attaccare: sugli sviluppi di un angolo Anastasio davanti alla porta, svirgola di testa e perde l’occasione per il raddoppio. A metà ripresa stessa occasione e stesso spreco per Di Gennaro. Invece, meno di un quarto d’ora dalla fine ecco il pari beffa della Cavese su punizione di Pezzella e deviazione di testa di Fella abile a superare il gigante Di Gennaro: 1-1. L’assalto finale dei rossazzurri è confusionario E quando Sturaro a un millimetro dalla porta di testa spedisce fuori, con tutto lo specchio aperto il pubblico non crede ai propri occhi. E alla fine ecco i fischi dello stadio a sottolineare l’incapacità di vincere della squadra di Toscano.

CATANIA-CAVESE 1-1

MARCATORI Stoppa (Ct) su rigore al 25’ p.t.; Fella (Ca) al 29’ s.t.

CATANIA (3-4-2-1) Bethers 6; Castellini 6, Di Gennaro 5, Anastasio 5; Raimo 6 (dal 35’ s.t. Quaini), Verna 6, Jimenez 6,5, Carpani 6 (dal 25’ s.t. Sturaro 5); Stoppa 7 (dal 25’ s.t. Guglielmotti 6), D’Andrea 6 (dal 35’ s.t. Montalto 5,5); Inglese 6. (Adamonis, Allegra, Ierardi, Sechi, De Rose, Forti, Luperini, Corallo). All. Toscano 5,5.

CAVESE (4-3-3) Boffelli 6; Rizzo 5, Saio 5,5, Peretti 5,5, Loreto 6; Citarella 6 (dal 28’ s.t. Marranzino), Pezzella 6, Konatè 6 (dal 28’ s.t. Diop); Ibrahim 6,5 (dal 39’ s.t. Fornito s.v.), Vigliotti 5 (dal 17’ s.t. Fella 7), Sorrentino 5 (dal 39’ s.t. Maffei s.v.). (Lamberti, Di Somma, Marchisano, Barba, Tropea, Barone, Quattrocchi, Badje). All. Maiuri 6,5.

ARBITRO Allegretta di Molfetta 5,5.